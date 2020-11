Khedira e le proposte di rescissione, ecco cos'ha dichiarato il centrocampista alla televisione tedesca ZDF: "Non c’è stata una proposta in tal senso, non abbiamo mai parlato di questioni finanziarie”. Un racconto, questo, che stona con i precedenti narrati nelle scorse settimane. Infine, una preghiera: "Quando me ne andrò mi piacerebbe essere ricordato dalla Juventus come un grande calciatore. Magari in questa fase come la miglior riserva o il miglior giocatore non considerato che abbiano mai avuto”.