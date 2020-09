7









Prima è stato il turno di Matuidi. Ieri quello di Higuain, e la sua rescissione verrà ufficializzata una volta formalizzata l’intesa con il suo prossimo club, l’Inter Miami di David Beckham. Il nuovo indiziato ad essere ‘tagliato’ dalla Juventus è Sami Khedira, nell’ambito dell’operazione alleggerimento del monte ingaggi e svecchiamento della rosa. Il tedesco percepirà ancora 6 milioni per quest’ultimo anno di ingaggio (il contratto scade nel 2021), un macigno per le casse del club di Agnelli che vorrebbe fare a meno dell’ex Real Madrid, ritenuto al termine della sua esperienza in bianconero compromessa dagli infortuni. Al pari di Higuain, sta trattando le modalità di separazione con il club, ma per ora sta opponendo resistenza a qualsiasi soluzione, anche per l’assenza di altre offerte che gli consentano di cambiare maglia nell’immediato.



TIFOSERIA SPACCATA - Una posizione che sta spaccando la tifoseria bianconera, che si è scatenata sui social dopo un articolo scritto da Tuttosport dal titolo: "Juve, la scelta mercenaria di Khedira". Tra chi imputa la colpa alla società di non averlo venduto prima e chi lo ritiene uno 'sciacallo di milioni', i fan della Juve hanno infiammato Twitter.