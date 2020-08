1









Sami Khedira è in uscita dalla Juventus, che sta valutando la risoluzione del contratto. A riportarlo è Tuttosport, secondo il quale Paratici avrebbe offerto la rescissione al centrocampista che per andarsene vuole 6 milioni di euro, cifra pari all'ultimo anno di contratto. Se dovessero trovare l'accordo per risolvere il contratto, Khedira sarebbe libero di trovarsi un'altra squadra e il club bianconero risparmierebbe 12 milioni di euro lordi d'ingaggio.