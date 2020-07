Quella di Sami Khedira alla Juve sembra un'avventura ormai ai titoli di coda. Come scritto negli scorsi giorni si va verso la risoluzione del contratto e calciomercato.com conferma: "sono infatti in atto le trattative. Anche se qualche intoppo c'è. Ed è ovviamente di carattere economico: perché le prime risposte inviate dal centrocampista tedesco alla dirigenza bianconera sono quelle tipiche di chi non ha intenzione di fare alcuno sconto. Quando mancano undici mesi alla scadenza del suo contratto, infatti, Khedira seppur disposto a lasciare la Juve dopo due stagioni da 978 minuti, per il momento vorrebbe una buonuscita tale da garantirgli l'intera somma di 6 milioni netti che dovrebbe ancora incassare, avendo già rinunciato (come tutti del resto) a parte dello stipendio nell'accordo tra spogliatoio e società per affrontare l'emergenza Coronavirus".