Come riporta Calciomercato.com, la guerra di posizione tra Khedira e Juventus è destinata a protrarsi ad oltranza. La proposta del club per la buonuscita rimane ferma a 2,5 milioni di euro, il tedesco invece vuole quasi tutti i 6 milioni dell’ultimo anno di ingaggio. Nel frattempo, la Juve ha dovuto versare 600 mila euro netti per lo stipendio del mese di settembre, inoltre, in caso di permanenza di Khedira, il club dovrà destinarne altri 850 agli agenti per le commissioni.