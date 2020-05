Sami Khedira, attraverso il suo profilo Instagram, ha raccontato un po' di aneddoti e curiosità.



MONDIALE - "Coppa del Mondo è qualcosa di speciale, sono 4 anni in cui combatti per il tuo paese per il titolo. Non hai molte possibilità nella tua carriera, i migliori giocatori del mondo si sfidano. C'è uno spirito speciale, soprattutto in Brasile, quando siamo tornati in Germania è stato straordinario. Vedere il proprio paese che è orgoglioso... a Berlino abbiamo visto milioni di persone. Per mesi e anni le persone ti sono grate. Per questo è la miglior vittoria, il miglior titolo in carriera". ALLA JUVE - "Ho un contratto fino al 2022 e mi sento molto bene in Italia e alla Juventus. Ho trovato una squadra fortissima, con grande fame di vincere molti titoli. Adesso ho maggiore confidenza nel mio fisico e voglio vincere molti titoli con la Juventus. Non ho nessun motivo per cambiare squadra e per accettare un'altra sfida. Sono molto molto felice alla Juventus e sono felice in Italia".



CON PIRLO - "Un'altra domanda molto difficile, perché abbiamo ancora grandi giocatori in altre squadre anche in passato. Ma se avessi l'opportunità di sceglierne uno, sarebbe Andrea Pirlo, perché è un grande calciatore e una grande persona. Il modo. In cui gioca, così leggero e sembra che si stia solo godendo il gioco. Ha fornito tanti assist, penso che con lui al mio fianco, avrei segnato molti più gol nella mia carriera. Sfortunatamente non ho mai avuto l'opportunità di giocare con lui, se avessi un desiderio io sceglierei Pirlo".