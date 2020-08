"Uno da buonuscita". Lo definisce così, il Corriere dello Sport. Facile intuire di chi si sta parlando: Sami Khedira non rientra più nei piani della Juventus, ormai intenzionata a puntare sui giovani. E soprattutto ad alleggerire il monte stipendi. Poche partite nelle ultimi due stagioni per il centrocampista tedesco, anche per questo la società ha deciso di metterlo alla porta. Verso la separazione, però, c'è una strada tortuosa e piena di insidie. Soprattutto economiche. Sottolinea il quotidiano, infatti, come Sami sia ancora fermo sulle sue posizioni. Non appare intenzionato a rinunciare all'ultimo anno d'ingaggio. Il confronto prosegue, occhio alla buonuscita.