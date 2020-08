2









La rescissione è vicina. Tuttosport spiega quali sono le ultime notizie su Sami Khedira: il centrocampista tedesco, a cui Paratici ha proposto la risoluzione del contratto (in scadenza nella prossima estate), sta valutando l'ipotesi di trovare una nuova squadra così da far risparmiare i 12 milioni lordi di ingaggio alla Juventus. Al momento, continua però la lotta tra le parti: Sami vuole una buonuscita pari all'ultimo anno di contratto, ossia 6 milioni di euro.



L'ADDIO - Due stagioni sotto i 1000 minuti totali: gli infortuni hanno praticamente rovinato le ultime due stagioni di Khedira, che con Allegri non è mai stato messo in discussione. E che con Sarri era partito pure in alto nelle gerarchie. La tenuta fisica non ha tuttavia dato garanzie: siamo al muro contro muro, il giocatore minaccia di restare un altro anno a carico e sembra fermo sulla sua decisione. Tocca trovare un accordo. E tocca farlo in fretta.