Sami Khedira è tornato a lavorare parzialmente assieme al gruppo ma sul mercato sia lui che i bianconeri restano fermi sulle rispettive posizioni. E' per la Juve non è certamente una buona notizia. Da mesi, ormai, il club sta cercando di convincere l'ex Real Madrid a mollare la presa sul contratto che scade al termine della stagione, offrendo una buonuscita che però Khedira vuole sia corrispondente all'ultimo anno che gli resta a Torino: 6 milioni di euro netti. Oltre a questi ci sono anche i due mesi che i calciatori si sono tagliati a marzo e che rientrano nelle richieste del calciatore tedesco.



IN SALITA - Insomma, la strada è in salita. Nel corso della sua prima conferenza stampa da allenatore della Juve, Pirlo aveva dichiarato: ​ “Ora Khedira è infortunato, vedremo quando starà meglio il da farsi”. Adesso Sami è tornato ma la situazione non sembra cambiata. Tutto o niente, con il calciatore consapevole che in caso di permanenza in bianconero sarebbe molto probabile la sua esclusione dalla lista Champions, visto che il nuovo tecnico di Madama sembra aver già trovato i suoi centrocampisti titolari. Ora Khedira lavora duro per far cambiare idea a Pirlo e ai tifosi. Con la società continua il muro contro muro. Sulla carta la storia con la Juve è finita, ma Khedira non l'accetta.