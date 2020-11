4









I titoli di coda. Con timbro definitivo della Bild, principale quotidiano tedesco: Sami Khedira è pronto a lasciare la Juventus, e magari ad accettare la proposta di risoluzione dei bianconeri, arrivati ad offrire intorno al 50% dell'ingaggio rimanente (dunque circa 3 milioni) per chiudere anzitempo il contratto tra le parti. Scrivono in Germania: "Il nostro campione del mondo non ha più un ruolo nel club italiano. Mister Pirlo non lo ha fatto giocare neanche un singolo minuto in questa stagione".



PENSA ALL'ADDIO - Per questo, "Khedira sta penando a un cambiamento in inverno". Cioè ad andar via tra poco più di un mese. Non sa ancora dove, ma - per BILD - è decisamente improbabile che vada negli Stati Uniti come i compagni Higuain e Matuidi. Resterà in Europa, ma dirà addio alla Juventus. Cinque anni dopo, cinque scudetti dopo.