No, ancora nulla. Con Sami Khedira, la Juve non ha risolto praticamente niente. Il club bianconero continua a sbattere contro la volontà del tedesco, che non vuole sapere di parlare d'addio, mentre tramite i suoi agenti continua a chiedere 6 milioni per rompere il contratto con i bianconeri. Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, Sami non ha intenzione di cedere il passo: l'unico modo per andar via da Torino è con un ricco assegno in grado di cancellare cinque anni di 'passione'. In un senso e nell'altro. I MOTIVI - Ma perché la Juve vuole liberarsi dell'ex Real Madrid? TS non ha dubbi: "Mettici dunque l’ingaggio, mettici l’età (33 anni), mettici la lunga serie di infortuni. Ecco spiegata l’insistenza dei dirigenti bianconeri nel cercare nuova sistemazione a Khedira o, meglio ancora dal loro punto di vista, nell’indurlo a rescindere per poi cercar nuova casa autonomamente. Khedira, del resto, era stato tesserato a parametro zero nel 2015 e non causerebbe alcuna minusvalenza a bilancio. Di contro la sua partenza garantirebbe un risparmio superiore ai 10 milioni lordi sul monte ingaggi". Più uno slot a centrocampo praticamente libero per il già tesserato McKennie. Attenzione alle sirene dalla MLS.