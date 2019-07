E Khedira? Il futuro è davvero tutto da scrivere, ma per davvero. Il centrocampista potrebbe arrivare a una risoluzione del contratto con buonuscita. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, il tedesco non avrebbe ricevuto offerte davvero soddisfacenti: così facendo, dati i suoi ottimi rapporti con la Juve, Sami potrebbe presto andare a offrirsi in giro. Magari, ecco, per un'ultima e grande offerta proprio in Germania, dove tornerebbe volentieri. L'alternativa? Sicuramente gli Stati Uniti: i Los Angeles Galaxy lo corteggiano da tempo. E i tempi sembrerebbero finalmente maturi per lui.