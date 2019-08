Sami Khedira è in uscita dalla Juventus che sta cercando di cedere il centrocampista tedesco per almeno 10 milioni di euro. L'età del calciatore e lo stipendio da 6 milioni di euro netti, però, rendono difficile una simile operazione e per questo Khedira potrebbe lasciare la Juve gratis negli ultimi giorni di mercato. L'ex Real Madrid interessa ad Arsenal e Wolves che in queste ore hanno portato avanti i contatti con il club bianconero. Khedira può partire, resta solo da trovare la formula giusta.