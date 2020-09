Il futuro di Sami Khedira è sempre più lontano dalla Juventus. Il centrocampista tedesco è ai box da giugno per un infortunio agli adduttori e la società non ha più intenzione di puntare su di lui per il futuro. Per questo, si sta lavorando per anticipare la fine del contratto di una stagione, senza aspettare la naturale scadenza nel 2021. Le parti stanno trattando da tempo per la risoluzione, ma ancora non riescono a trovare un accordo che soddisfi tutti.