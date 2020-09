Un altro addio, un'altra rescissione. Dopo Higuain, anche Sami Khedira saluterà. Come riferisce Sky Sport, la dirigenza bianconera ha rotto definitivamente con il tedesco che perciò saluterà nel giro dei prossimi giorni: lunedì è la data in cui è fissato l’appuntamento per le firme sulla risoluzione del contratto. Addio con buonuscita e saluti definitivi tra le parti.