Sami Khedira resta tra i principali nomi in partenza in casa Juventus. Il centrocampista ha patito più di tutti l'addio di Massimiliano Allegri alla panchina bianconera e con Maurizio Sarri potrebbe non trovare spazio in vista della prossima stagione. Cederlo, però, non è agevole, soprattutto visto che la scorsa annata si è chiusa tra continui infortuni: dalla Turchia, però, il Fenerbahce insiste per averlo, come riportato da Sky Sport. La decisione, ora, spetta a Khedira.