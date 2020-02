È di ieri il rientro in gruppo di Sami Khedira, che era fermo dall'operazione di pulizia del ginocchio sinistro di inizio dicembre. Un intervento per cui i tempi di recupero erano stati stimati in tre mesi, col tedesco che ha anche anticipato di qualche giorno il suo rientro. Secondo Tuttosport, non verranno però corsi rischi: Khedira in questi giorni si allenerà per ritrovare la condizione migliore, mentre il suo rientro in campo in una partita ufficiale dovrebbe avvenire a inizio marzo. Intanto, oggi ha scritto sui social: 'Tornato con la squadra! Oh, come mi è mancata la sensazione'.