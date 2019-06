Secondo quanto riferito da Fanatik, il Besiktas ha messo nel mirino Sami, centrocampista in uscita dalla Juventus. Al momento, la risposta del centrocampista tedesco sarebbe stata poco più che tiepida. Dunque, tutto in discussione e tutto da capire. Sami ha compreso che il suo tempo in bianconero è praticamente finito : da qui la ricerca di un nuovo club che gli possa dare stimoli, di una nuova sistemazione che lo faccia sentire a casa. Proprio come lo è stata Torino. Tempi andati, ormai: Khedira, dopo aver dato tutto per la maglia juventina, adesso aspetta di conoscere il suo destino.