Il futuro di Sami Khedira è in bilico. Come scrive La Gazzetta dello Sport , il giocatore piace molto a Sarri, che non rinuncerebbe alle sue qualità, anche se il suo contratto pesante (6 milioni a stagione) potrebbe spingere la dirigenza ad altre scelte. Specialmente, perché nel ruolo di mezzala c'è già Aaron Ramsey.