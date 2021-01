1









Sami Khedira-Juve, è addio. Il centrocampista tedesco si è convinto a lasciare i bianconeri dopo un'estate di tira e molla in cui la società ha proposto più volte la risoluzione del contratto ma il giocatore non ne ha mai voluto sapere nonostante Pirlo gli avesse detto chiaramente che era fuori dai suoi piani. Nei giorni scorsi però il giocatore ha fatto le visite mediche con l'Hertha Berlino, pronto un contratto di due anni e mezzo e per iniziare la nuova avventura manca solo la firma sulla risoluzione del contratto con la Juventus.