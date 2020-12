Sami Khedira sta diventando l'agente di se stesso. Il giocatore è volato in prima persona in Inghilterra per valutare alcune possibilità di mercato. Ha chiesto alla Juve di poter andare a parlare con alcuni club per capire se possono esserci occasioni concrete in Premier League per rilanciarsi. Secondo La Gazzetta dello Sport il tedesco avrebbe scartato l'ipotesi Germania, dove c'era lo Stoccarda, squadra dove è cresciuto, che era interessata a Khedira ma il giocatore preferisce l'Inghilterra.