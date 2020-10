Sami Khedira non ha nessuna intenzione di rescindere il contratto con la Juventus. Il centrocampista ha declinato più volte la proposta della società bianconera, che vorrebbe liberare il tedesco per risparmiare sul ricco ingaggio del giocatore. Come conferma Sky Sport, però, anche nelle scorse ore Khedira ha fatto sapere alla Juventus che non vuole lasciare Torino prima della scadenza del contratto fissata per il 2021.