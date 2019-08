di LB

Sami Khedira ha convinto anche Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero ha dato parere positivo sul centrocampista tedesco la cui intelligenza tattica ha stregato il tecnico toscano. Nelle ultime amichevoli, Sami è stato preferito sia a Emre Can che a Matuidi, quest'ultimo mai davvero nei piani di Sarri per la prossima stagione. Nonostante premesse non ottime, l'ex centrocampista del Real Madrid ha scalato le gerarchie del "Comandante". Non è un suo pupillo, ai livelli di Max Allegri, ma Sarri ne apprezza comunque le doti tecniche e tattiche. A proposito di Allegri, le sue parole all'Allianz riecheggiano ancora: "Khedira ha giocato con tutti gli allenatori che ha avuto e quindi o tutti gli allenatori non capiscono niente oppure sarà il contrario".



TIFOSI CONTRO - Ecco, la sua permanenza, ormai praticamente scontata, ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi che nelle ultime settimane lo hanno ingiustamente bombardato sui social chiedendogli (spesso con un linguaggio decisamente poco appropriato) di lasciare la Juventus. Non lo ha fatto Sarri che di fronte alla possibilità di tenere il calciatore in rosa oppure lasciarlo partire a costo zero per risparmiare l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, ha preferito confermare l'ex Real Madrid che non sulla carta non è perfetto per il suo calcio ma ha fatto vedere ottime cose in queste prime uscite stagionali. Ha segnato subito contro l'Atletico e da quel momento Sarri non l'ha più tolto relegando in panchina Emre Can (e in attesa che Ramsey sia a pieno regime). Magari non sarà sempre titolare durante tutta la stagione, anche perché arriva da un anno dal bollino nero sul fronte infortuni, ma in attesa che siano gli altri ad alzare i giri, lui un po' di rincorsa l'ha già presa, facendo un balzo avanti nelle gerarchie di Sarri in questa fase embrionale della stagione. Non sarà apprezzato dai tifosi, ma gli allenatori alla fine li convince tutti. Ed è questa l'unica cosa che conta.



@lorebetto