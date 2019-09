Sami Khedira è sempre stato tra i migliori della Juventus in questo avvio di stagione con Maurizio Sarri in panchina. Per il tecnico è già uno tra gli inamovibili e il tedesco ha risposto presente con ottime prestazioni. Contro Napoli e Atletico Madrid la sua importanza in mezzo al campo è risultata chiarissima: Khedira lascia il campo rispettivamente sul 3-0 e 2-0, non prendendo parte alle rimonte subite dai bianconeri in entrambe le situazioni.