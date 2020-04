Il coronavirus sembra aver bloccato il tempo, ma è solo una sensazione. Non si pone un freno agli anni che passano, per i tifosi, quanto per i calciatori. Così, la giornata di oggi è occasione di festa, almeno a casa di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, infatti, compie oggi 33 anni. Questo, però, potrebbe essere il suo ultimo compleanno da giocatore della Juventus.



MERCATO - Già, perché in assenza di calcio giocato, il mercato è tornato dirompente sulla scena, con le società che stanno cominciando a progettare anche in vista della prossima stagione. Ed il futuro di Khedira resta ancora in bilico, così come in bilico è stato la scorsa estate. Infatti, il tedesco è stato a più riprese ad un passo dalla cessione, prima in Germania, poi in Inghilterra, con l'Arsenal che ha fatto più che un pensiero per portarlo a Londra. Alla fine, tutto è saltato e Khedira si è ritagliato il suo spazio nel centrocampo di Sarri, prima che l'infortunio non lo mettesse fuori gioco sino allo stop del campionato.



FUTURO - Per questo, dall'Inghilterra tornano di moda le voci su una sua possibile partenza. E la Premier potrebbe essere la destinazione adatta. Il suo contratto con la Juve, infatti, è in scadenza nel 2021 e per i bianconeri potrebbe essere l'ultima occasione per registrare qualche entrata anche dalla sua cessione. Fa quasi sorridere questo scenario, visto che la Juventus, come riporta Goal.com, aveva rinnovato il contratto di Khedira nel 2018 proprio per tutelarsi dalle sirene inglesi che, sul mercato, hanno sempre grande disponibilità economica. Oggi, però, i 6 milioni di ingaggio netti che percepisce sono un grattacapo per Fabio Paratici, che dovrà trovare una soluzione per far quadrare anche i conti.