Laha vinto una partita a dir poco pazzesca nella serata di ieri all'esordio stagionale all'Allianz Stadium contro ildi Carlo Ancelotti. Il 4-3 finale evidenzia l'ottima prestazione offensiva dei bianconeri, che a tratti hanno mostrato il bel gioco proprio di Maurizio Sarri, mentre in difesa qualcosa è da rivedere, soprattutto nella prestazione del nuovo arrivato, MatthijsProprio il difensore olandese è il peggiore in campo tra i bianconeri, ma anche Leonardonon è esente da colpe. Il centrocampo viaggia tra gli alti di Samie i bassi di undeludente nel finale di secondo tempo, mentre in attacco sono tutti promossi, a partire da un Gonzaloda urlo, capace di segnare il sesto gol con la maglia bianconera al suo ex Napoli.