Il centrocampista dellanon è partito con la sua Germania per gli ultimi impegni di qualificazione ai prossimi Europei del 2020 e, anche per questo, non vede l'ora di tornare in campo con la maglia bianconera. Khedira si sta allenando al massimo al Training Center della Continassa per farsi sempre trovare pronto agli ordini di Maurizio Sarri, a partire dall'impegno di sabato sera all'Allianz Stadium contro il. Ecco il suo messaggio social a riguardo: