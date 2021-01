Sami Khedira, centrocampista della Juventus, era seguito dal Villarreal. Come riporta Tuttosport, la mancata cessione di Coquelin al Marsiglia ha però sfumato l’affare. Così potrebbe restare in bianconero e magari essere un'ultima risorsa per Pirlo negli ultimi mesi della sua permanenza a Torino, che comunque finirà a giugno.