di Lorenzo Bettoni

C'è un caso che sta diventando assai spinoso in casa Juve: si tratta dell’affaire Khedira. Il centrocampista tedesco, reduce da una stagione vissuta quasi totalmente ai margini causa i continui e reiterati infortuni, è stato messo sul mercato dalla Juventus poiché considerato non congeniale con la nuova impostazione tattica voluta da Maurizio Sarri.



LA POSIZIONE DI KHEDIRA - Nonostante abbia ancora un buon appeal in termini di mercato, il giocatore continua a rifiutare ogni tipo di proposta gli arrivi: prima ha rispedito al mittente le avances dei turchi del Fenerbahce, poi, malgrado la prospettiva di giocare in uno dei tornei più seguiti al mondo come la Premier League, ha messo in stand by le offerte di Wolverhampton e Arsenal. Khedira sa che nella Juventus che verrà non avrà molto spazio, però desidera ponderare ogni scelta ed attendere la proposta da parte di una piazza che possa garantirgli, sia tecnicamente che economicamente, la giusta dimensione. Khedira, non va dimenticato, ha un contratto con scadenza al 30 giugno 2021 e guadagna la cifra, assai invidiabile, di 6 milioni di euro netti a stagione. Il tedesco, da par suo, può valutare le offerte che arriveranno con la calma di chi ha il coltello dalla parte del manico.



LA POSIZIONE DELLA JUVE - Purtroppo per la Juve, questo modus operandi blocca il mercato in uscita dei bianconeri oltre ad appesantirne il monte ingaggi. Le proposte giunte dall’Inghilterra sembravano potessero essere quelle giuste ma, al momento, il campione tedesco nicchia. Se si considera che il mercato inglese chiuderà i battenti alle ore 17 dell’8 agosto, si comprende come mai in casa bianconera stia salendo un certo nervosismo intorno a questa situazione. Come appreso da ilbianconero.com, per cercare di uscire dall’empasse e trovare una soluzione alla vicenda, la Juve, nonostante valuti il cartellino del tedesco 10 milioni di euro, in mancanza di offerte concrete sarebbe disposta lasciarlo partire a titolo gratuito pur di poter risparmiare sull’ingaggio. Se al termine del mercato inglese Khedira fosse ancora in bianconero, quest'eventualità potrebbe rivelarsi l’ultima arma in mano ai dirigenti della Juve.