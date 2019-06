Sono giorni intensi in casa Milan. I rossoneri, esclusi dalla prossima Europa League, stanno allestendo una formazione rinnovata con l'intento di dare l'assalto alla Champions League. La dirigenza del club milanese avrebbe guardato a due giocatori finiti ai margini del nuovo progetto tecnico della Juventus: Sami Khedira e Blaise Matuidi. Entrambi non sembrano rientrare nei piani di Maurizio Sarri. Per questo motivo, il Milan potrebbe farsi avanti già nei prossimi giorni.