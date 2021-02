Alla fine, le strade die dellasi sono separate. Dopo gli ostacoli prolungati per la rescissione contrattuale, il centrocampista tedesco ha accetto la corte dell’, trasferendosi in Germania nel mercato di gennaio. Qui il suo nuovo capitalo della sua carriera, dove si batte per tornare in forma… nella neve. L’ex Real Madrid ha postato su Instagram le foto dell’allenamento immerso nella neve: “L’allenamento di oggi. Sicuramente qualcosa di diverso”.