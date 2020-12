Nell 'intervista concessa a The Athletic , Samiha rivelato un retroscena sul famoso Sassuolo-Juve del 2015, che segnò il punto più basso del decennio bianconero, con Allegri che riuscì a compattare poi il gruppo e a segnare una rimonta entusiasmante e insperata. "Buffon? Mai visto niente di simile - le parole di Sami -. Volavano cose ovunque, dovevi stare attento a non essere colpito. Gigi ama il suo lavoro come nessuno”. Lo scudetto, sì, nacque proprio quel giorno. Ed è la speranza di tanti tifosi della Juventus, che si possa ripartire dopo le difficoltà iniziali. Nel 2021 come nel 2015. La Juve si aggrappa ai suoi pilastri e Buffon è uno di questi.