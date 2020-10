Ovviamente, assente nella lista dei convocati per la spedizione di Kiev. Certamente presente nella rifinitura mattutina prima della partenza, Sami Khedira continua ad allenarsi con la Juventus nonostante sia stato messo fuori dai pieni. È arcinota la sua situazione, purtroppo il club ha perso il braccio di ferro con il tedesco, che ha respinto qualsiasi proposta di rescissione che non comprendeva come buonuscita il pagamento dell’intero ingaggio. E anche perché, di offerte concrete non ne sono arrivate. Così Khedira veste virtualmente ancora la maglia bianconera e calca i campi della Continassa (come si vede in foto), in attesa dell’addio definitivo.