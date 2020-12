4









Le questioni irrisolte. Che tornano. Inesorabilmente. La Juve, prima di acquistare, deve necessariamente cedere: non è una regola scritta, ma alla Continassa la mandano comunque a memoria. Specialmente di questi tempi. Allora, quali nomi sono in uscita? Anche questi decisamente risaputi: il primo è Sami Khedira, l'altro è Federico Bernardeschi...



SU SAMI - Il centrocampista tedesco ormai è fuori dal progetto da mesi, ha rifiutato ogni proposta di rescissione arrivata da Torino e finalmente l'ha capito: serve andare altrove per ritrovare il campo. Il fratello agente Danny continua a sondare terreni in Premier League: l'Everton è pronto ad accoglierlo, Sami però valuta il ritorno a casa, allo Stoccarda, al limite pure un'esperienza in MLS.



BERNA ADDIO - Per Bernardeschi c'è da fare un discorso leggermente più ampio. L'esterno, che ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2022, potrebbe partire immediatamente. Servono proposte, però. Quelle arrivate non convincono Raiola, che resta vigile sul Lione e tiene d'occhio il Milan.