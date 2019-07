Sami Khedira non sembra interessato a trasferirsi in Turchia. Come riporta Novantesimo, il centrocampista tedesco non gradirebbe le avances Besiktas e Fenerbaçhe. Le due mete non allettano Khedira, ancora in dubbio sul proprio futuro, ma abbastanza certo di volersi giocare le sue ultime carte in un campionato più competitivo. L'alternativa MLS, in cui ha molti estimatori, potrebbe anch'essa non essere ritenuta all'altezza.