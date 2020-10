1









Non c'è che dire. O meglio, non c'è Khedira. Anzi sì, lui c'è. C'è e non c'è allo stesso tempo. Il centrocampista tedesco è rimasto affezionato alla Juventus: ha fatto di tutto per non andarsene e ha voluto rimanere onorando fino all'ultimo il contratto. Col risultato di rimanere fuori rosa di fatto, e fuori lista Champions, ma tesserato a tutti gli effetti. Per questo si allena con gli altri, salvo poi non partecipare alle partite, e continua a postare amorevolmente sui social verso i colori bianconeri: oggi ad esempio ha così twittato in vista della sfida di domani sera tra la Juve e il Barcellona...