Il caso Khedira sta per giungere alla conclusione. Il suo passaggio all’Hertha Berlino è imminente, si aspetta solo l’ufficialità, ma nel frattempo emerge un clamoroso retroscena di mercato dopo l’ipotesi Villarreal. Come riporta Calciomercato.com, prima di smentire l’interesse per Edin Dzeko, la Juventus, tramite intermediari, aveva inoltrato alla Roma la volontà di effettuare lo scambio di cartellini tra Khedira e il bosniaco. No secco dei giallorossi.