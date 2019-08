Se non sarà Arsenal, la Premier League potrebbe comunque accogliere ugualmente Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, approdato alla Juve nel 2015, è appetito dal Wolverhampton, squadra che nell’ultima stagione si è classificata al settimo posto del massimo campionato calcistico inglese. I lupi, come vengono comunemente chiamati in onore allo stemma societario, vogliono aumentare il livello di fosforo nella propria mediana ed il campione tedesco sarebbe il profilo adatto. Khedira, classe 1987, viene da una stagione particolarmente sfortunata trascorsa quasi esclusivamente in infermeria. La vetrina della Premier potrebbe essere il palcoscenico adatto dal quale recitare gli ultimi anni della propria carriera.