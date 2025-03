Khedira: 'Alla Juventus i momenti migliori'. Poi il messaggio ad Allegri: 'Mi manchi'

Getty Images

Le parole di Samia Dazn:SEGUIRE LA JUVE - "Certo, ma i momenti che ho passato a Torino con la Juventus sono stati i migliori momenti della mia carriera. Io guardo la Juventus in TV, ma anche la Serie A e mi piace molto. Anche l’Inter, l’Atalanta poi questa squadra con Gasperini con questa intensità... mi piace molto il calcio italiano".JUVE IN CHAMPIONS - "Vediamo e anche speriamo, ma in questo momento è difficile. Però, la Juventus è sempre un club grandissimo e questo è il mio amore".

ALLEGRI - "Il mio amico Max Allegri. Ciao Max, mi manchi ciao".