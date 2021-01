8









Se non dovesse arrivare la quarta punta nelle ultime 48h di mercato, il 'colpo' di gennaio della Juventus potrebbe essere l'addio di Sami Khedira. Il giocatore infatti ha raggiunto l'accordo con l'Hertha Berlino per i prossimi due anni e mezzo, e dopo aver firmato la risoluzione del contratto con la Juve sbarcherà in Bundesliga. La Juve si libera di un ingaggio da 6 milioni di euro e i tifosi fanno festa sui social: "Ma è un sogno?!" si chiede qualcuno, altri ironizzano sulle visite mediche e qualcun'altro, affezionato a Sami, lo ringrazia per quello che ha dato alla Juve.



