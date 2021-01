2









La Juventus ha risolto la telenovela Khedira. Il centrocampista tedesco è a un passo dal trasferimento all'Hertha Berlino. Calciomercato.com conferma l'indiscrezione di Kicker secondo il quale il giocatore ha già svolto le visite mediche ed è pronto a firmare un contratto di due anni e mezzo. Dopo diversi tira e molla alla fine Khedira ha ceduto: firmerà la risoluzione del contratto e addio Juve. Il giocatore si è convinto a lasciare Torino dopo essere rimasto fuori per tutta la prima parte di stagione, in cui si allenava con il resto del gruppo ma era fuori dai piani di Pirlo. CAMBIO DI ROTTA - Del resto l'allenatore era stato chiaro fin dal suo arrivo, per Khedira non c'era posto nella sua Juve e la società aveva proposto più volte la risoluzione. Il giocatore però no ne voleva sapere, era stato accostato a diversi club anche nella scorsa sessione di mercato ma era convinto a giocarsi le sue carte in bianconero e nonostante il contratto in scadenza a giugno non voleva rinunciare a un solo euro del suo ingaggio da 6 milioni all'anno. Ora anche lui si è convinto - a malincuore - a lasciare la Juventus e ripartire. Dalla Bundesliga, con l'Hertha Berlino. Visite già fatte, accordo raggiunto. Mancano solo le firme sul contratto.