. Tramite un’intervista alla Bild, il centrocampista tedesco ha espresso la sua intenzione di voler lasciare la Juventus, dopo il mancato accordo per la rescissione del contratto. L’ex Real Madrid ha parlato anche dei suoi contatti condi: "Con Ancelotti parliamo al telefono e ci scriviamo. Conosce la mia situazione. Potrebbe finire per essere un club completamente diverso. Anche fuori dall'Inghilterra. Sarebbe molto divertente andare in una squadra con tanti giovani giocatori, che potrei aiutare come mentore in campo e condividere esperienze lavorative".