Sami Khedira può lasciare la Juventus nonostante il recente rinnovo di contratto. Il tedesco piace in Germania ma anche negli Usa dove l'ex Real ha più volte detto di voler andare un giorno. E questa estate potrebbe essere quella giusta per cambiare squadra visto che Sami è uno dei fedelissimi di Max Allegri che domenica contro la Sampdoria sarà per l'ultima volta sulla panchina della Juventus. Senza Allegri al timone bianconero Khedira può lasciare la Juventus, così come Mario Mandzukic che ha mercato in Germania dove il Borussia Dortmund ci sta già facendo un pensierino (LEGGI QUI).