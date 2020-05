1









Il rapporto tra Sami Khedira e la Juventus va verso la conclusione. A fine anno il tedesco dovrebbe salutare i bianconeri dopo 5 anni, tanti successi ma anche 78 partite saltate per infortunio. Ma, in questo finale di stagione potrà essere ancora determinante per il destino della Juve, che intanto ragiona sul sostituto. Sandro Tonali. Centrocampista completo, con un futuro già scritto in un grande club e in Nazionale. Ora il Brescia, domani chissà. La Juve vuole convincere il presidente Cellino con una parte cash e un affare costruito anche con diverse contropartite: da Hans Nicolussi Caviglia a Luca Coccolo, da Idrissa Touré a Wesley, riporta Tuttosport.