Khedira alla fine lascerà la Juventus. E lo farà in questa sessione di mercato. Stando a quanto raccolto dal Corriere di Torino, il tedesco è ormai ai margini del progetto bianconero raccolto da Maurizio Sarri. Il centrocampista ha bypassato la prima offerta del Fenerbahce: aspetta una proposta di rilievo, che sia in Inghilterra (campionato preferito) oppure anche in Italia, dove si è fatta vedere la Fiorentina. In ogni caso, la Premier potrebbe venire in soccorso della Juve e dello stesso Sami: c'è il Wolverhampton alla caccia del mediano, ma occhio all'Asenal. I Gunners, già nella scorsa estate, hanno provato a strapparlo ai bianconeri. Stavolta l'occasione può essere ghiotta.