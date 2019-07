Sami Khedira e la Juventus sono destinati a dirsi addio, molto presto. Ormai il centrocampista tedesco è in fondo alle gerarchie, gli arrivi di Ramsey prima e Rabiot poi hanno ristretto qualsiasi idea di spazio per l'ex Real Madrid che sta cercando una soluzione. In ballo, oltre all'ipotesi di una risoluzione contrattuale, Khedira sta anche valutando in queste ore una nuova proposta arrivata dalla Turchia.



PENSIERI IN CORSO - Come scrive Calciomercato.com, Sami infatti è corteggiato anche dal Fenerbahçe che gli ha fatto un'offerta economicamente allettante. Lasciare la Juventus per andare nel campionato turco non lo stimola particolarmente, ma Khedira ha capito di non essere più fondamentale per i bianconeri con l'arrivo di Sarri e valuta anche questa opportunità. Con amarezza, mentre il Fenerbahçe insiste e ci crede per davvero.