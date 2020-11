I mesi passano, ma la situazione di Sami Khedira non cambia. Il centrocampista è ancora fuori dalla Juventus e Pirlo è stato chiaro fin dal suo arrivo: per lui non c'è posto nel nuovo progetto. La società ha provato a più riprese a proporgli la risoluzione del contratto ma il giocatore ha sempre alzato un muro convinto di poter riprendersi un posto in squadra. Finora non è stato così per, e ad oggi le strade per Khedira sono due: o accetta la rescissione, o rischia di rimanere fermo fino a fine stagione.