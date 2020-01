Secondo quanto riferito da Tuttosport Sami Khedira, centrocampista della Juve, sarebbe a rischio taglio dalla lista Champions che Maurizio Sarri dovrà consegnare per la fase finale della competizione. Lo stato di salute del tedesco preoccupa: potrebbe essere rimpiazzato da Emre Can, qualora quest'ultimo non dovesse partire a gennaio, o da Leandro Paredes, in caso di arrivo dell'argentino a Torino.