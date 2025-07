Getty Images

Khedira a Dazn: 'Vedo la Juventus molto bene. Felice che Chiellini abbia una posizione così importante'

un' ora fa



Sami Khedira ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida tra Real Madrid e Juventus. Queste le sue parole:



JUVE E REAL- "Ho giocato per entrambe le squadre, Juventus e Real Madrid. La Juve ha cambiato molto negli ultimi anni dopo un periodo molto difficile, ma in questo Mondiale ha fatto bene le prime due partite, con i goal e qualità, poi hanno sofferto col City facendo una brutta partita. La reazione di oggi è importante contro un grande avversario. In generale vedo Juventus molto bene".



CHIELLINI- "Sono felice che Chiellini è in una posizione importante per questo club. La gente come Giorgio, con McKennie, Rugani. Ho parlato con Pinsoglio, Pinsoglio è il numero uno".