di Lorenzo Bettoni

Agosto 2018. Mancano poche settimane alla chiusura del mercato e sia Arsenal che PSG sono in pressing su Sami Khedira. Il tedesco ha già detto sì. Sul piatto c'è un contratto migliore di quello bianconero, ma la Juve è a corto di tempo e denaro per acquistare un sostituto all'altezza. La società decide di trattenere Sami con la promessa che da lì a poco sarebbe arrivato anche un rinnovo di contratto. E fu di parola. A inizio settembre arriva la conferma del nuovo accordo da 6 milioni di euro a stagione, poco più di due settimane dopo l'annuncio Beppe Marotta ufficializzò prima del CDA il suo addio alla Juve.



SOTTO 1000 - Nè l'ex ad bianconero né il resto della dirigenza potevano sapere che di fatto la Juve avrebbe comunque avuto bisogno di un sostituto. Dal giorno del rinnovo Khedira ha messo assieme 32 presenze in tutte le competizioni. Molti però sono spezzoni di partita. La scorsa stagione è stata costellata da infortuni: prima problemi muscolari, poi addirittura al cuore e infine un'operazione al ginocchio. In tutto meno di 1000 minuti. Questa stagione era partita meglio ma a novembre nuova operazione al ginocchio in artroscopia e dopo la ripresa post-coronavirus altro stop per motivi muscolari. La sua stagione potrebbe essere già finita, ancora una volta prima di aver toccato la soglia dei 1000 minuti stagionali.



MAROTTA - Facile dire ora che quel rinnovo era stato un errore. Il problema è che si capiva pure allora fa che in quel maxi ritocco c'era qualcosa che non andava. Era palese che Khedira avesse ormai dato il meglio di sé e quello che è accaduto nei due anni successivi ne è stato la conferma. A onor del vero Marotta non ha mai sbagliato tanti colpi alla Juve. O meglio, sono stati più quelli giusti che quelli sbagliati. Il rinnovo di Khedira però è stato un errore che se ne è tirati dietro tanti altri. Da due anni Khedira è più in infermeria che in campo. E' stato un grandissimo calciatore ma adesso non lo è più e manca ancora un anno alla scadenza del contratto. E' stato l'ultimo "regalo" di Marotta alla Juve prima di andare via. Un regalo che alla Continassa stanno ancora pagando.



@lorebetto